Aurelio García Elorrio, ex legislador provincial y referente de Encuentro Vecinal Córdoba, volvió a poner en discusión la problemática del narcotráfico y narcomenudeo en Marcos Juárez y la provincia.

En una entrevista con el equipo de Red Panorama, cuestionó las contradicciones entre la legislación vigente y los fallos de la Corte Suprema sobre la tenencia de drogas para consumo personal.

García Elorrio explicó que la Ley 23.737 continúa considerando delito la tenencia de sustancias prohibidas, aunque la Corte Suprema estableció en distintos fallos que el consumo personal puede quedar fuera del ámbito penal. “Lo que la Corte justifica no es la compra, es la tenencia cuando ya la tiene la persona”, remarcó, y reclamó que el Congreso intervenga sobre esa normativa.

En ese sentido, planteó una situación que considera contradictoria: mientras comprador y vendedor pueden enfrentar un proceso cuando son encontrados realizando una operación de drogas, la tenencia posterior para consumo personal tiene otro tratamiento. Por eso, sostuvo que “el legislador tiene que decir” cuál será su posición y avanzar sobre el artículo correspondiente de la ley.

El abogado también expresó su punto sobre los controles existentes en las rutas de la provincia, y así comparó: “Usted puede llevar diez kilos de cocaína abajo en su asiento y no lo van a parar, y lleva un foquito roto y lo van a parar seis veces”, afirmó.

Además, Aurelio apuntó directamente a la responsabilidad política en el combate contra el narcotráfico. Recordó que durante años señaló el movimiento de drogas a través de distintas rutas cordobesas y sostuvo que “la política tiene mucho que ver con esta invasión de drogas”, tanto por la falta de controles como por la ausencia de respuestas frente al problema.

Sin embargo, el dirigente aclaró que la problemática no puede abordarse únicamente desde la oferta de estupefacientes. Según explicó, también es necesario trabajar sobre las causas que llevan a los jóvenes al consumo y generar alternativas concretas. “Los chicos la buscan sencillamente, en muchos casos, porque no tienen proyecto de vida”, afirmó.

En esa línea, consideró fundamental que los jóvenes tengan acceso a educación, capacitación laboral, cultura, deporte y oportunidades que les permitan construir un futuro. García Elorrio sostuvo que conocer fábricas, universidades, el arte y la cultura puede brindar herramientas para enfrentar el avance de las drogas y advirtió: “Si nuestros chicos no tienen proyecto de vida, estamos fritos”.

La propuesta del funcionario combina, de esta manera, un reclamo por mayores controles y una revisión de la legislación con políticas de prevención y oportunidades para los jóvenes. Para García Elorrio, enfrentar el narcotráfico exige decisiones concretas antes de que el consumo alcance a nuevas generaciones.