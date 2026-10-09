En diálogo con el equipo de Red Panorama, el comisario Fernando Martín Chipia, jefe de la Comisaría de Bell Ville, informó sobre dos procedimientos policiales que terminaron con la detención de dos personas.

Los operativos se realizaron en los últimos días, en el marco de investigaciones por distintos hechos delictivos registrados en la ciudad.

El primero de los procedimientos tuvo lugar durante la mañana, cuando personal de la División de Investigaciones, junto con efectivos de la Patrulla Preventiva y por disposición de la Fiscalía local, concretó la detención de un joven de 21 años. Según explicó Chipia, el hombre estaría vinculado con varios hechos contra la propiedad ocurridos en la ciudad y en la zona oeste.

El comisario señaló que la investigación llevaba aproximadamente una semana de trabajo por parte del personal policial. Finalmente, se logró detener al sospechoso, quien fue trasladado a la Fiscalía y quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El segundo episodio ocurrió cerca de las 23:30, luego de que un vecino llamara a la Policía para alertar que un hombre había ingresado a su domicilio y le había sustraído una bicicleta. Al llegar al lugar, los efectivos recabaron información sobre las características físicas y la vestimenta del sospechoso, aportadas por el damnificado.

Con esos datos, el personal desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones y encontró a un adolescente de 17 años cuya vestimenta coincidía con la descripción brindada. Durante un rastrillaje posterior, los uniformados localizaron una bicicleta y una prenda de vestir que, de acuerdo con lo informado por Chipia, habrían sido descartadas minutos antes por el joven.

El menor fue trasladado a la alcaidía donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente. El comisario confirmó que los elementos sustraídos pudieron ser recuperados y destacó la importancia de la rápida comunicación del vecino para orientar el procedimiento policial.

Por último, Chipia remarcó el valor de la colaboración de la comunidad y del trabajo conjunto con el Centro de Monitoreo municipal. Según explicó, cuando se detecta una situación sospechosa, el sistema comunica la novedad a la central policial, que coordina con los móviles para intervenir en el lugar correspondiente.