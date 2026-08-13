Durante la tarde del miércoles, luego de colaborar en la asistencia de un accidente en zona céntrica, los Bomberos de Leones fueron nuevamente convocados, pero para combatir un foco de incendio que estaba generándose en un campo al oeste de la vecina ciudad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, el fuego se inició en un galpón ubicado en el espacio rural, tomando gran cuerpo dentro de la estructura.

Al llegar el equipo de rescate, las llamas se propagaron hacia un lote lindero que tenía el sembrado de soja, por lo que realizaron las tareas de extinción y enfriamiento en el lugar afectado, luego removieron parte de la estructura dañada.

El trabajo les demoró poco más de una hora. No hubo heridos.