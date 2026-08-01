Futuros CAMPEONES CORDOBESES.
¡ Marcos Juárez Vibra con el mejor boxeo !.
Una noche llena de acción, emoción y grandes combates.
Sábado 01 de Agosto.
Hora 21:00.
Club Villa Argentina.
Pelea Estelar:
BRAVO vs. VALLEJOS.
GABRIEL ROMÁN BRAVO MARCOS JUÁREZ vs. AGUSTÍN FINITO VALLEJOS ROSARIO
Categoría Gallo.
JUAN CRUZ GRANDO RÍO CUARTO vs. PABLO CEFERINO RIOS ESPERANZA
Categoría Súper Pluma.
Combates Preliminares:
CÉSAR RIVERO MARCOS JUÁREZ vs. FACUNDO ALMADA CÓRDOBA
Categoría 69 kilos.
RODRIGO CIRULLI JUNÍN vs. JONATHAN ESCALANTE ROSARIO
Categoría 64 kilos.
ALVARO KALASEVICH MARCOS JUÁREZ vs. SANTIAGO BUSTOS RÍO CUARTO
Categoría 60 kilos.
LAUTARO NOCITO JUSTINIANO POSSE vs. EMANUEL MARTÍNEZ ROSARIO
Categoría 56 kilos.
ALEXIS LÓPEZ SÁNCHEZ MONTE BUEY vs. BENJAMÍN GRAFFIOLI CAÑADA DE GÓMEZ
Categoría 64 kilos.
LEANDRO MINERVI MARCOS JUÁREZ vs. SANTIAGO GAMARRA ROSARIO
Categoría 64 kilos.
FORLAN GUERRA JUNÍN vs. JUAN PABLO BORDA RÍO CUARTO
Categoría 56 kilos.
FRANCISCO GARNERO JUSTINIANO POSSE vs. BAUTISTA PANDOLFI RÍO CUARTO
Categoría 60 Kilos.