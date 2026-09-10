En diálogo con el equipo de Red Panorama, el legislador provincial Carlos “Cali” Carignano analizó distintos temas de actualidad durante una entrevista con Radio Panorama, entre ellos la situación de las personas con discapacidad, el estado de la Autopista Córdoba-Rosario y la Ruta 9, y el creciente endeudamiento de las familias.

En ese marco, sostuvo que se trata de problemáticas que requieren respuestas concretas y advirtió que “cada día que pasa” la situación se vuelve más compleja.

Al referirse a discapacidad, Carignano señaló que existen dificultades para garantizar medicamentos, transporte y rehabilitación, especialmente por las deudas que mantienen las obras sociales con los prestadores. Explicó que algunos transportistas dejaron de trasladar pacientes a los centros de rehabilitación y remarcó la gravedad de interrumpir esos tratamientos: “Un día es un mes porque un día que no puede hacer una rehabilitación, que no puedan ir, que tengan que estar en su casa”.

El legislador también advirtió que la problemática alcanza a personas que no cuentan con un Certificado Único de Discapacidad y que igualmente necesitan atención. Según explicó, cuando no existe una cobertura, acceder a un centro privado puede representar un costo de entre cinco y seis millones de pesos. Por eso, sostuvo que “todo lo que vos dejás de hacer en lo que es salud durante un mes o dos meses en la rehabilitación te va a salir mucho más caro”.

En esa línea, Carignano planteó que la discapacidad debe ser abordada como una inversión y no solamente como un gasto. Señaló que acompañar a una persona hasta que pueda incorporarse al mercado laboral puede permitir que deje de depender de una pensión y comience a realizar aportes. “Los números son al revés de los que nos quieren hacer creer”, afirmó, al defender una política sostenida de acompañamiento.

Otro de los ejes de la entrevista fue el estado de la Autopista Córdoba-Rosario y la Ruta 9. Carignano cuestionó el deterioro de las calzadas y pidió dejar de responsabilizar a los camioneros por circular por determinados sectores. “Ponete en el lugar del tipo que maneja un camión”, expresó, al describir las dificultades que genera transitar por una ruta deteriorada.

‘Cali’ sostuvo que el problema adquiere mayor relevancia por el volumen de tránsito y por tratarse de una vía fundamental para trasladar la producción hacia los puertos. Estimó que circulan más de 11.000 vehículos diariamente y cuestionó que, pese al cobro de peajes, existan sectores en malas condiciones. “Tenemos uno que cobra 1.500 los autos y otro que cobra 3.000 en la entrada de Córdoba”, señaló, mientras reclamó mayores respuestas de Vialidad Nacional.

Finalmente, el legislador se refirió al endeudamiento familiar y cuestionó las dificultades que atraviesan trabajadores y empleados provinciales para afrontar sus compromisos. Consideró que las medidas que otorgan un alivio temporal no alcanzan para resolver el problema de fondo y planteó que no se debe responsabilizar únicamente a quienes tomaron créditos. “A nadie le gusta endeudarse porque sí”, afirmó, al explicar que muchas familias asumieron compromisos cuando tenían trabajo y otras expectativas económicas.

Carignano sostuvo que, aunque se anuncien determinados índices de inflación, “cuando vamos al fondo la vemos que las cosas van aumentando”, y advirtió que muchas familias terminan priorizando únicamente los gastos básicos.