La fiscal María Emilia Rabaglio dialogó con los colegas Lucas Milani y Jonathan Fritzler sobre los avances de la investigación por el robo de 70 toneladas de cereal ocurrido en un campo del sudeste de Córdoba. En el marco de la causa, se realizaron cinco allanamientos en Cavanagh y Arias, que terminaron con tres personas detenidas.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección Patrulla Rural Sureste, con la colaboración de la Dirección General de Investigaciones Criminales y la Departamental Marcos Juárez. Como resultado, fueron detenidos dos hombres, de 61 y 55 años, y una mujer de 50 años, quienes posteriormente fueron trasladados a Marcos Juárez.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron un camión Mercedes-Benz 1620, un tractor Pauny, dos acoplados, una camioneta Ford Ranger, un chimango y distintos dispositivos electrónicos. Rabaglio explicó que varios de estos elementos podrían haber sido utilizados para concretar los hechos que son materia de investigación.

La fiscal destacó el rápido avance de la pesquisa, ya que los allanamientos se concretaron aproximadamente una semana después de ocurrido el robo. En ese sentido, valoró el trabajo de la Brigada de Investigaciones y de la Policía Rural, especialmente en la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y otros datos que permitieron orientar las medidas.

Pese a los resultados de los procedimientos, las 70 toneladas de cereal sustraídas todavía no fueron encontradas. Según explicó Rabaglio, ahora deberán realizarse distintas pericias sobre los elementos secuestrados, mientras continúa la investigación para determinar qué ocurrió con el cereal y cuál habría sido su destino.

La causa permanece abierta y la fiscal no descartó que puedan surgir nuevos involucrados a partir de las pruebas que todavía deben incorporarse al expediente. Algunos de los detenidos cuentan con antecedentes penales, información que también está siendo analizada por los investigadores, mientras los tres permanecen a disposición de la Justicia.