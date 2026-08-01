Marcelo Mansilla e Hilario Pereyra fueron entrevistados en el programa Referéndum, de TeleRed, donde compartieron una historia atravesada por el Parkinson, la amistad y el avance de la medicina. El testimonio permitió conocer cómo un innovador implante cerebral logró modificar la vida cotidiana del paciente y devolverle mayor autonomía.

Mansilla relató que los primeros síntomas aparecieron hace más de una década, cuando comenzó a sufrir fuertes dolores de espalda mientras todavía trabajaba como viajante. Luego de diferentes consultas médicas recibió el diagnóstico de Parkinson, una noticia que describió como un momento de gran impacto emocional.

Con el paso de los años, la enfermedad fue avanzando hasta limitar considerablemente sus movimientos. El vecino explicó que llegó a quedar bloqueado físicamente, sin poder levantarse de una silla o caminar para alcanzar su medicación, situación que lo llevó a atravesar momentos de profunda angustia.

En ese contexto apareció el acompañamiento de Hilario Pereyra y su familia, quienes se transformaron en un apoyo fundamental durante los períodos más difíciles. Hilario contó que junto a sus allegados ayudaron a Mansilla en las tareas diarias, acompañándolo y brindándole contención cuando la enfermedad le impedía desenvolverse con normalidad.

La recuperación comenzó a partir de una cirugía de estimulación cerebral profunda realizada en el Sanatorio Allende de Córdoba. Mansilla explicó que el procedimiento consistió en la colocación de tres sensores en el cerebro conectados a un dispositivo ubicado en el pecho, que envía impulsos eléctricos para controlar los síntomas del Parkinson.

Durante la entrevista en Referéndum, el paciente mostró el equipo y explicó su funcionamiento. Señaló que el dispositivo cuenta con distintos niveles de intensidad que pueden regularse según sus necesidades y que la estimulación eléctrica permite mejorar sus movimientos, algo que marcó un cambio significativo respecto a su situación anterior.

Mansilla también contó que acceder a la cirugía implicó un largo camino de trámites y gestiones. Luego de años de espera, debió recurrir a acciones legales para lograr la autorización del tratamiento, que finalmente fue cubierto por PAMI con el acompañamiento de los profesionales médicos que indicaron la necesidad de la intervención.

El vecino destacó que nunca tuvo miedo de la operación, aunque reconoció que era un procedimiento complejo. Además, valoró el apoyo recibido por parte de su hijo, Hilario y todas las personas que colaboraron para que pudiera concretar una cirugía que, según expresó, le permitió recuperar calidad de vida.

La historia compartida en Referéndum, por TeleRed, reflejó cómo la combinación entre tecnología, medicina y solidaridad puede abrir nuevas oportunidades para quienes conviven con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson.