Controles Antinarcòticos: Detenidos y secuestro de drogas en Cruz Alta y Porteña.

En el marco del Plan Estratègico dispuesto por el Ministerio Pùblico Fiscal, efectivos de la Compañia de Intervenciones Especiales de la FPA realizaron controles antinarcòticos que culminaron con la detenciones de las Personas mayores de edad en las localidades de Cruz Alta y Porteña.

El primer operativo tuvo lugar sobre ruta Provincial 6, a la altura de Cruz Alta. Durante el control de un autòmovil, conducido por un hombre de 37 años, se logrò el secuestro de varias dosis de cocaìna y marihuana, dinero y un automòvil. Por disposiciòn, el ciudadano quedò aprehendido.

Por otra parte, en los patrullajes antinarcòticos efectuados en calles, zonas vulnerables y espacios verdes de la localidad de Porteña, los oficiales de la FPA detuvieron a un sujeto y le incautaron varias dosis de estupefacientes sobre el Pasaje Italo Bruera s/n.

Finalizados los operativos, las autoridades de la Fiscalìa del Fuero de Lucha contra el Narcotràfico intervinientes dispusieron el secuestro de los elementos y el traslado de los aprehendidos a Sede Judicial.

Fuente: FPA.