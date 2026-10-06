Controles Antinarcòticos: FPA aprehendiò a dos sujetos y secuestrò cocaìna en Marcos Juàrez y Alta Gracia.

En el marco de patrullajes inteligentes y controles preventivos desplegados en distintos puntos del interior Provincial, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotràfico aprehendieron a dos sujetos y secuestraron varias dosis de cocaìna en las ciudades de Marcos Juàrez y Alta Gracia.

En Marcos Juàrez, durante un control realizado sobre calle Fuerza Aèrea Argentina al 100, se secuestraron varias dosis de cocaìna, a un Hombre Mayor de edad, quien quedò detenido en el lugar. En tanto, en Alta Gracia, los efectivos de la FPA aprehendieron a otro individuo que circulaba en Barrio Parque Virrey, entre sus pertenencias, tenìa varias dosis de cocaìna y otros elementos de interès.

Por otra parte, durante los patrullajes antinarcòticos efectuados en las ciudades Rìo Cuarto, Villa Marìa, San Francisco, Vicuña Mackenna, Rìo Ceballos, y Albacas, los oficiales de la Fuerza incautaron varias dosis de estupefacientes a ciudadanos que transitaban por los sectores.

Finalmente, las actuaciones fueron puestas a disposiciòn de las autoridades de la Fiscalìas de Lucha contra el Narcotràfico correspondientes, quienes dispusieron el traslado de los aprehendidos y secuestros a Sede Judicial.

Fuente: FPA.