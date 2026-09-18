Durante el mediodía del jueves, pasadas las 12:30 horas, el cuerpo bomberil de Corral de Bustos fue convocado por un principio de incendio en un local gastronómico ubicado entre las calles Córdoba e Independencia de esa localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un artefacto tipo freidora comenzó a prenderse fuego, tomando cuerpo las llamas en el lugar.

Al llegar los bomberos, según la información que dieron a conocer, ingresaron por el sector del patio trasero, cumpliendo con las indicaciones de los empleados, y trabajaron para extinguir el fuego. Luego enfriaron todo lo afectado.

Además, los trabajadores del local habían logrado cortar los suministros de electricidad y gas para evitar que se propague el foco.

Luego trasladaron a una mujer al centro de salud local para que reciba la asistencia necesaria ya que había inhalado una cantidad considerable de humo.