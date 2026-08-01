En diálogo con el equipo de Red Panorama, Diego Heredia, candidato a intendente por el espacio Abracemos Marcos Juárez, confirmó que mantuvo reuniones con representantes del Gobierno de Córdoba para analizar una posible estrategia electoral conjunta.

Sin embargo, aclaró que las conversaciones no prosperaron y aseguró que continuará con su candidatura, sosteniendo la identidad política de su espacio.

Heredia explicó que fue convocado en dos oportunidades durante la semana para dialogar sobre el escenario electoral. Según indicó, ambas partes intercambiaron propuestas y visiones sobre la ciudad, pero las diferencias en los proyectos impidieron alcanzar un acuerdo. «Quedamos únicamente en conversaciones», afirmó, al remarcar que los encuentros se desarrollaron en buenos términos.

El dirigente también desmintió las versiones que circularon sobre una posible baja de su candidatura. Remarcó que hace casi dos años viene trabajando con un equipo que ya tiene la lista conformada y sostuvo que seguirá adelante con la campaña. «No vamos a negar pertenencias bajo ningún aspecto», expresó al reafirmar la continuidad de su proyecto político.

Además, Heredia destacó que su compromiso con la ciudad no comenzó con el proceso electoral. Recordó que lleva doce años participando en política y aseguró que, durante ese tiempo, gestionó respuestas para distintos reclamos de vecinos sin haber ocupado cargos públicos, una tarea que definió como una vocación de servicio.

Durante la entrevista también hizo referencia a una reciente intervención para resolver un problema de iluminación en el puente de acceso a Marcos Juárez. Explicó que, tras recibir el reclamo de los vecinos, se contactó con personal de Corredores Viales y coordinó junto al área de Tránsito el operativo que permitió reparar un cable dañado y restablecer el servicio.

El candidato agregó que la presencia de la cuadrilla permitió extender los trabajos hacia otro puente ubicado sobre la ruta entre Rosario y Córdoba, en cercanías de Bell Ville, donde también existían inconvenientes con el alumbrado. Valoró la rápida respuesta obtenida y consideró que este tipo de gestiones forman parte del trabajo cotidiano que viene realizando junto a su equipo.

Sobre el cierre, Heredia agradeció la invitación recibida para participar de un vuelo junto a integrantes del Aeroclub local y reiteró que continuará recorriendo la ciudad con el objetivo de acercar sus propuestas a los vecinos de cara a las próximas elecciones.