En diálogo con el equipo de Red Panorama, Diego Heredia se refirió a la problemática que atraviesan los Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez cuando deben asistir a emergencias en la estación Shell ubicada sobre la Autopista Córdoba – Rosario.

El dirigente explicó que los efectivos concurren ante los llamados, pero luego encuentran dificultades para regresar directamente a la ciudad, lo que afecta la disponibilidad del cuartel.

Heredia recordó que tiempo atrás había iniciado gestiones para buscar una solución, principalmente a través del mejoramiento del camino rural que conecta la estación con Marcos Juárez. Según explicó, se habían conseguido presupuestos para realizar trabajos que permitieran garantizar la transitabilidad, especialmente durante los días de lluvia, pero la iniciativa finalmente no avanzó.

“Llamamos diez veces» dijo Heredia, y sostuvo que la respuesta fue: «vamos a ver qué mañana, qué pasado», al referirse a las conversaciones mantenidas con representantes de la empresa. En ese sentido, aseguró que la firma no habría aceptado realizar el aporte económico necesario para concretar el arreglo del camino, por lo que actualmente esa alternativa continúa sin resolverse.

A esta situación se suma, según planteó Diego, la atención de personas que presentan malestares dentro de la estación y terminan requiriendo la intervención de los bomberos. El dirigente cuestionó que se movilice personal del cuartel ante situaciones que, a su criterio, podrían ser atendidas mediante un servicio médico privado contratado directamente por la empresa.

“Hay que exigirle esto y pronto, porque los bomberos no pueden mover todo”, afirmó Heredia. El dirigente sostuvo que muchas empresas de Marcos Juárez cuentan con servicios médicos privados para atender este tipo de situaciones y planteó que debería analizarse una alternativa similar para quienes trabajan o permanecen en la estación de servicio.

El planteo apunta también al impacto que estos llamados generan sobre la respuesta ante otras emergencias. Heredia remarcó que los efectivos que concurren a la Shell quedan momentáneamente fuera de la ciudad y señaló que “están perjudicando a nuestros bomberos”, ya que esos recursos podrían ser necesarios para atender simultáneamente otras situaciones en Marcos Juárez.

Finalmente, Heredia aseguró que buscará llevar el reclamo a organismos nacionales debido a que la estación se encuentra ubicada sobre una autopista nacional. “Yo me comprometo a hacer una gestión a nivel nacional”, manifestó, con el objetivo de encontrar una solución que permita mejorar la accesibilidad y establecer mecanismos de atención médica que eviten movilizaciones innecesarias de los Bomberos Voluntarios.