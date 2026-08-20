En diálogo con el equipo de Red Panorama, Luis “Lichi” Bodello, perteneciente a la Comisión del Aeroclub de Marcos Juárez, confirmó que se realizará la segunda edición de la barrileteada este fin de semana.

El evento se realizará el próximo domingo en el predio de la institución. Según lo comentado por Bodello, las puertas abrirán a partir de las 11 horas, y quienes participen pueden utilizar las instalaciones en caso de que se necesite para hacer asados.

Luego, cerca de las 14 horas, se realizará la competencia. Desde la entidad, por lo que expresó Luis, piden a los vecinos que lleven sus barriletes creados y adornados manualmente desde sus casas. En la edición anterior, celebrada en 2025, tenían talleres para prepararlos en el lugar, pero este año no trabajarán de la misma manera por cuestiones de la organización.

La entrada es libre y gratuita. Además habrá vuelos bautismo por parte de la escuela de aviación para que toda la familia disfrute. Los que quieran competir con sus barriletes deben anotarse en el lugar al llegar.

A modo de cierre, Bodello agregó que participarán también competidores y expositores de otras localidades, algunos oriundos de Las Rosas.