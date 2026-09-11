En diálogo con el equipo de Red Panorama, el Dr. Néstor Barovero, integrante del equipo del Autódromo Juan Oria de Marcos Juárez, realizó una evaluación del estado actual de la pista y destacó los avances alcanzados durante las últimas semanas. “De cómo estábamos, estábamos en cinco y hoy estamos en noventa y cinco, o sea, de cien”, expresó, al considerar que la situación fue solucionada “en gran parte”.

Según explicó Barovero, todavía existe la posibilidad de realizar un tratamiento integral sobre la pista para lograr una superficie más uniforme, aunque aclaró que esa intervención tendría principalmente una finalidad estética. “Eso no impide que ahora se pueda correr y todo”, sostuvo, al remarcar que el circuito actualmente se encuentra en condiciones para continuar recibiendo competencias.

El integrante del equipo del autódromo señaló que, en este momento, la prioridad está puesta en completar otras mejoras que consideran más necesarias para el funcionamiento del predio. En ese sentido, indicó que resta colocar los adoquines en el sector ubicado detrás de los boxes. “Hay un compromiso de que nos lo van a mandar y nosotros los tenemos que colocar”, afirmó.

Barovero explicó que los adoquines serían enviados por el Gobierno de Córdoba, a partir de un compromiso asumido durante una reunión mantenida semanas atrás con representantes provinciales. El dirigente se mostró confiado en que la entrega se concretará y señaló: “Hasta ahora todo lo que habían asumido lo han cumplido”. Además, sostuvo que “no hay razón para pensar que no lo vayan a cumplir”.

En paralelo, la comisión del autódromo proyecta avanzar con tareas de acondicionamiento general del predio, especialmente en pintura y renovación de cartelería. Barovero contó que realizarán “un esfuerzo económico y también personal” durante los fines de semana para pintar de blanco los paredones y dejar el espacio preparado para una futura etapa de comercialización. Según explicó, el objetivo es mejorar el aspecto del lugar mientras se espera una recuperación de la situación económica que facilite la llegada de nuevos anunciantes.

La actividad deportiva, mientras tanto, continúa en el circuito y este fin de semana habrá competencias de autos y karting con participación de pilotos del norte de Santa Fe y Córdoba. “El sábado hay pruebas y el domingo son finales”, detalló Barovero, quien destacó que para estas categorías el Juan Oria representa una alternativa importante, ya que muchos de esos corredores habitualmente compiten en circuitos de tierra.

De esta manera, desde el equipo del Autódromo Juan Oria consideran que la pista atraviesa una etapa de recuperación y puesta en condiciones, mientras se planifican nuevas obras para completar el mejoramiento del predio. “Por ahora anda bien”, resumió Barovero, al evaluar el presente del circuito y su continuidad como escenario para las categorías regionales.