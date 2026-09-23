El Centro Comercial, Industria y Servicios de Marcos Juárez atraviesa una nueva etapa institucional con la creación de una Asociación Civil Empresarial Regional, ahora denominada AsCER.

Por ello, en diálogo con el equipo de Red Panorama, Natalia Brisuela, Coordinadora de Actividad de la entidad, explicó que el objetivo es ampliar la representación hacia otras localidades del departamento.

Brisuela señaló que la institución mantendrá su sede en Marcos Juárez, pero comenzará a incorporar empresas de distintas ciudades de la región. “Nuestra idea es empezar a representar a distintas empresas de la región, a través de esta nueva denominación”, explicó, y remarcó que el cambio está pensado para acompañar el crecimiento de comerciantes, industriales y prestadores de servicios.

La nueva estructura continuará con la representación gremial como uno de sus principales ejes de trabajo. A su vez, los asociados podrán acceder a capacitaciones, descuentos, bolsa de trabajo y difusión de promociones, además de servicios como el alquiler de salón y cocheras.

En ese sentido, la Coordinadora de Actividad invitó a quienes todavía no forman parte de la institución a sumarse a la propuesta. “Justamente la idea es eso, invitar a las personas que aún no están asociadas a esta asociación, invitarlos a que nos puedan acompañar”, sostuvo Brisuela. La sede continuará funcionando en España 125, frente a la Plaza España.

Como parte de la presentación de esta nueva etapa, el Centro Comercial realizará un encuentro empresarial el próximo 8 de octubre en el auditorio de COYSPU. Las acreditaciones comenzarán a las 18 y el acto formal será a partir de las 19, con la participación de comerciantes, industriales y prestadores de servicios de Marcos Juárez y la región.

Durante la jornada estarán presentes representantes de distintas entidades empresariales, entre ellas la Federación de Comercio de la Provincia de Córdoba, FEDECOM, CAME y la Unión Industrial de Córdoba. También participarán los empresarios Jorge Riba y Fausto Brandolín, quienes compartirán sus experiencias y trayectorias.

Brisuela destacó el acompañamiento de las instituciones y de la comunidad durante este proceso de transformación. “Estamos muy contentos por esta nueva etapa que asume el ex Centro Comercial Industrial y Servicios de Marcos Juárez”, expresó, al tiempo que invitó a empresas y vecinos a acompañar la presentación de la nueva propuesta.