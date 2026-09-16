En diálogo con el equipo de Red Panorama, el director del Hospital Abel Ayerza, Agustín Sicardi, nos brindó mayor información sobre un hecho ocurrido el fin de semana.

Según la información obtenida por Sicardi, durante la mañana del sábado realizaron una intervención quirúrgica a un paciente crítico de 35 años, al cual le conectaron un pulmón externo, debido a que la respiración asistida que estaba recibiendo en la Unidad de Terapia Intensiva ya no estaba funcionando.

Para el trabajo llegaron 4 profesionales de Córdoba. Aproximadamente a las 8:30 horas del sábado comenzó la cirugía y luego, cerca de las 14, fue derivado al centro de salud de la capital provincial, siendo la primera vez que se hace este tipo de traslados.

Por lo que pudo comentar el doctor, es la segunda vez que se realiza este tipo de trabajo en la ciudad. La primera vez ocurrió en 2010, pero habían colaborado con médicos de la ciudad de Santa Fe. En ese momento se había realizado en el Sanatorio San Roque.

Esta vez el damnificado recibió un aparato de respiración extracorpórea, el cual oxigena y hace todo el trabajo que sus pulmones no pueden.

Actualmente el joven se encuentra internado en Córdoba, donde su pronóstico sigue siendo reservado.

La familia del paciente ha pedido que su identidad se preserve.