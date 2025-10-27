En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el legislador provincial, Matías Gvozdenovich, nos brindó mayores novedades sobre los comicios en la localidad de Arias, en la cual el cierre de escrutinios dejó una amplia ventaja entre La Libertad Avanza y el resto de los partidos.

Los porcentajes darían un 50% para el partido del presidente Javier Milei, contra un 25 a 30 por ciento de Provincias Unidas. En tercera fuerza quedó Defendamos Córdoba con el 8%. Luego, los otros partidos que rondan el 5.

La participación de electores fue en números similares al resto de la región.