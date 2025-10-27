Durante los últimos minutos, el equipo de la Red Panorama pudo conocer mayores números de algunas mesas escrutadas, no sólo en la ciudad sino también en la región.

En el siguiente informe se pueden leer:

MESA 5361

95 VOTOS – LA LIBERTAD AVANZA

75 VOTOS – PROVINCIAS UNIDAS

13 VOTOS – FUERZA PATRIA

12 VOTOS – DEFENDAMOS CÓRDOBA

11 VOTOS – PARTIDO LIBERTARIO

3 VOTOS – UNIÓN CÍVICA RADICAL

MESA 5362

104 VOTOS – LA LIBERTAD AVANZA

49 VOTOS – PROVINCIAS UNIDAS

18 VOTOS – DEFENDAMOS CÓRDOBA

15 VOTOS – FUERZA PATRIA

12 VOTOS – PARTIDO LIBERTARIO

11 VOTOS – UNIÓN CÍVICA RADICAL

En tanto, en una de las mesas de General Roca, los sufragios se dieron de esta manera:

82 VOTOS – LA LIBERTAD AVANZA

66 VOTOS PROVINCIAS UNIDAS

23 VOTOS – PRO

15 VOTOS – PARTIDO LIBERTARIO

12 VOTOS DEFENDAMOS CÓRDOBA

8 VOTOS – FUERZA PATRIA

También, en la localidad de Leones, con más de 10 mesas escrutadas, se conocieron los primeros porcentajes oficiales:

48% LA LIBERTAD AVANZA

26% PROVINCIAS UNIDAS

10,5% DEFENDAMOS CÓRDOBA

4% FUERZA PATRIA

Por último, una de las mesas de Bell Ville, arrojó el siguiente dato:

83 VOTOS – LA LIBERTAD AVANZA

7 VOTOS – UCR

17 VOTOS – DEFENDAMOS CBA

2 VOTOS – FRENTE DE IZQUIERDA

8 VOTOS – FUERZA PATRIA

7 VOTOS – PROV UNIDAS