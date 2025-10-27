Luego del cierre de las Elecciones Legislativas 2025, las cuales se llevaron a cabo ayer, pasadas las 21 horas, el gobierno nacional dio a conocer los resultados parcialmente finales a nivel país, como también por cada provincia.

Para la noche del 26 ya llevaban escrutadas más del 90% de las mesas, y el resultado arrojaba un 40,7% de los votos para La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, los cuales se coronaban como la alianza ganadora. Como segunda quedó Fuerza Patria, con el 31,6%.

Luego, en provincia de Córdoba, el representante de LLA, Gonzalo Roca, se llevó el 42,3%, con más de 820 mil votos. En segundo lugar Provincias Unidas, con Juan Schiaretti como su representante acá, con el 28,3.

Tercera fuerza quedó Defendamos Córdoba, de Natalia De La Sota, con un porcentaje del 8,7.

A nivel nacional, la participación de electores fue del 67 a 68 por ciento, con casi 12 millones de argentinos que no votaron. En el caso de Marcos Juárez, como también varias localidades del sudeste cordobés, los votantes rondaron en un 63%.