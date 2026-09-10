Durante las últimas horas, luego de realizarse los comicios en la ciudad el pasado domingo, se dio a conocer la información sobre cómo quedarán estipuladas las bancas del Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas.

De acuerdo a los resultados, que declararon ganador a Germán Font y Generación MJ con más del 40%, pasarían a ocupar 5 bancas, las cuales quedaron asignadas por los siguientes nombres:

Eduardo Foresi

Lucrecia Terenzani

Darío Cano

Santiago Lambertucci

Jorge Brunori

Por otro lado, Marcos Juárez Puede, el partido de Pedro Dellarossa, tendrá dos asientos en los que tomarán su lugar Mariano Fidelio y Vilma Sigaudo.

Finalmente, Marcos Juárez Despierta –Gerardo Pasquali-, y la Unión Vecinal tendrán una banca cada uno, en los cuales trabajarán Maite Cisneros por el primero y Franco Maggi por el segundo.

Por otro lado, el partido del intendente electo tendrá mayoría también en el Tribunal de Cuentas, donde quedaron asignados Ivanna Merigo y Mariela Bracamonte. Marcos Juárez Puede contará con un lugar que será autoridad Esteban Reartes.