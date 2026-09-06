Durante los últimos minutos se conoció la noticia, ya confirmada por las autoridades, que Germán Font es el nuevo intendente de Marcos Juárez.

Los datos oficiales aún no se han dado a conocer, pero desde el equipo de gestión confirmaron extraoficialmente que el porcentaje a favor de Generación MJ sería del 40%, teniendo 20 puntos por encima del segundo puesto.

Se estima que votaron aproximadamente 16 mil electores en la ciudad, y el segundo puesto se mediría entre Pedro Dellarossa y Gerardo Pasquali.

Por su parte, Font habló con la prensa donde agradeció a los vecinos por su apoyo y acompañamiento, como también a los otros candidatos por sus saludos de felicitaciones, e invitó a todos los marcosjuarenses a trabajar en conjunto para mejorar la ciudad.