En diálogo con el equipo de Red Panorama, la Directora de la Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” de la Universidad Provincial de Córdoba, Mariela Vico, destacó la importancia de las primeras elecciones universitarias de autoridades que se desarrollan este 18 y 19 de agosto.

La jornada representa un hecho histórico para la institución y marca una nueva etapa de participación y representación de toda la comunidad universitaria.

Desde la UPC señalaron que este proceso electoral es resultado de “un camino de crecimiento, expansión y fortalecimiento institucional” desde su creación. Durante estas jornadas, estudiantes, docentes, graduados y graduadas participan de la elección de rector y vicerrector, además de decanos, vicedecanos y representantes de los Consejos Superior y Directivos en las facultades.

En las sedes regionales, en esta primera instancia, se eligen sólo las autoridades rectorales.

Vico remarcó que se trata de un “acontecimiento trascendental” para la vida universitaria y destacó especialmente la participación de la sede local, que tiene una reciente trayectoria como universidad. “Es muy importante que nosotros podamos participar con esta tan corta vida que tenemos como universidad”, sostuvo. En ese sentido, consideró que la elección permite que Marcos Juárez se integre plenamente a la vida institucional de la UPC y deje un antecedente para el futuro.

La directora también valoró la conformación del Consejo Superior, que tendrá la función de acompañar al Rectorado en la toma de decisiones. Según explicó, este espacio permitirá incorporar “la pluralidad de pensamientos y de voces” en cuestiones vinculadas con el futuro académico de la Universidad. Para Vico, la instancia electoral constituye además el ejercicio de la democracia dentro de la institución y fortalece su identidad como universidad pública.

El voto es presencial, personal, obligatorio y secreto, y para participar es necesario concurrir con el DNI físico y consultar previamente el padrón para conocer la mesa asignada. En la Sede Regional Marcos Juárez, la votación se realiza este martes 18 de agosto de 19 a 22 horas y continuará el miércoles 19, de 19 a 21:30.

La institución, en la región de Marcos Juárez, cuenta con aproximadamente entre 100 y 200 estudiantes habilitados, además de los padrones correspondientes a las extensiones de Cruz Alta y Monte Buey.

Desde el Bernardo Houssay invitaron a participar de esta nueva etapa, basada en la democracia, el diálogo, la pluralidad y el compromiso colectivo.