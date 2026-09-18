Minutos atrás, pasadas las 9:30 horas, el equipo de Red Panorama pudo conocer la información sobre una salida del equipo de Bomberos de la ciudad para asistir a una persona en la estación de servicios Shell de Autopista Córdoba – Rosario.

El incidente ocurrió en medio de la polémica que se volvió a desatar por la falta de soluciones para que los rescatistas puedan volver con inmediatez a la zona urbana de Marcos Juárez y así derivar a los damnificados al nosocomio.

Según la información que se conoció, esta vez habría sido por una mujer, mayor de edad y oriunda de la provincia de Tucumán, que se habría caído en un sector de la estación. Fue asistida en el lugar y, luego de hacer la vuelta hasta Leones para acceder a Ruta 9, ingresó en el Hospital Abel Ayerza.

Por la información que pudo conocer el equipo de Panorama, la femenina habría ingresado con traumatismos en su cadera y una posible fractura. Actualmente está recibiendo la atención de los médicos para corroborar su estado de salud.

Esta situación volvió a poner en foco la problemática sobre la falta de accesos para este tipo de emergencias.