El piloto marcosjuarense Máximo Vicente, actual campeón argentino de motociclismo, recibió anoche, jueves, un reconocimiento de la Municipalidad de Marcos Juárez durante el programa Referéndum de Telered.

En la entrega participó Horacio Pochettino, del área de Deportes de la Municipalidad, y Vicente, quien fue felicitado por sus logros deportivos y su compromiso con los estudios.

Vicente viene de consagrarse campeón 2026 del Certamen Argentino de Motociclismo (CAM) en la categoría 110cc Mayores. Se trata de su segundo título en esa divisional, luego del campeonato obtenido en 2023, y de una temporada en la que se mantuvo como uno de los principales protagonistas de la competencia.

El campeonato se definió el pasado 13 de septiembre en Cañada Rosquín, Santa Fe. Vicente llegó a la última fecha como líder y un tercer puesto en la serie le permitió asegurar el título, después de una campaña que también incluyó una racha de tres victorias consecutivas en el certamen.

Durante la entrega, Pochettino recordó que conoce a Máximo desde su etapa como alumno y destacó que combina su actividad deportiva con sus estudios de Ingeniería Mecánica. “Yo creo que él es un reflejo para la juventud”, expresó, y remarcó que se trata de un ejemplo tanto por su desempeño deportivo como por su formación académica.

El referente municipal también resaltó la representación que los deportistas realizan de la ciudad en competencias nacionales e internacionales. “Cuando digo que Marcos Juárez es una de campeones, digo por estos casos y por otros tantos casos con otras disciplinas”, sostuvo Pochettino durante el reconocimiento realizado en Referéndum.