El comisario de Laborde, Mauricio Libra, brindó ayer detalles al equipo de Red Panorama sobre la detención de un hombre de unos 30 años, buscado por la Justicia, luego del robo de una Toyota Hilux en Monte Maíz el fin de semana. La investigación permitió además confirmar su vinculación con el robo a la joyería Gentili, de Corral de Bustos, ocurrido el pasado mes de junio.

Este jueves, el comisario de Marcos Juárez, Luciano Vélez, amplió la información y explicó que se trata del quinto detenido en el marco de esa causa. Según señaló, las primeras detenciones se produjeron en Pergamino, mientras que sobre este último sospechoso se había solicitado colaboración a la Policía de esa ciudad para concretar su captura.

Vélez relató que el hombre había robado previamente un vehículo en Pergamino y se trasladó hasta Monte Maíz, donde abandonó ese automóvil y sustrajo una camioneta perteneciente a un viajante. A partir de las cámaras de seguridad y del trabajo conjunto entre las policías de Monte Maíz y Corral de Bustos, lograron identificarlo y establecer que se trataba del hombre que era buscado.

Con esa información, los investigadores dieron aviso a los efectivos de Laborde, quienes finalmente localizaron al sospechoso y concretaron su detención. El comisario explicó que el hombre había vivido anteriormente en Corral de Bustos junto a su familia y luego se había radicado en Pergamino, un dato que también resultó relevante para la investigación.

El vínculo con la zona no sería casual. Vélez indicó que el detenido mantenía relaciones personales tanto en Monte Maíz como en Laborde y que, justamente, habría regresado a esos lugares por esos vínculos. Además, consideró que podría haber aportado información a los demás integrantes de la banda para concretar el robo a la joyería, aunque aclaró que esa hipótesis todavía es materia de investigación.

El comisario remarcó que, con las detenciones realizadas, comienza ahora una nueva etapa: reunir y consolidar las pruebas que permitan determinar las responsabilidades de cada involucrado. “La Justicia exige eso. Hay que demostrarlo”, explicó Vélez, quien también confirmó que hasta el momento no fueron recuperadas las joyas sustraídas durante el asalto.

Para Vélez, se trata de una de las investigaciones más importantes realizadas recientemente en el Departamento Marcos Juárez, producto del trabajo conjunto entre la Fiscalía de Corral de Bustos y la Brigada Departamental. El funcionario destacó que muchas veces las investigaciones avanzan pero no siempre logran llegar a un resultado positivo, por lo que valoró especialmente el desenlace de este caso.

El procedimiento también permitió observar una modalidad delictiva que, según Vélez, fue mutando con el tiempo. Los delincuentes utilizan vehículos de alta gama, con documentación en regla y una apariencia que les permite atravesar controles sin levantar sospechas, mientras que actualmente las estafas telefónicas y el cyberdelito representan una de las principales fuentes de dinero para quienes delinquen.

Así, la investigación que comenzó con el robo de una camioneta en Monte Maíz terminó conectando distintos puntos de una causa que llevaba semanas de trabajo policial. Un entramado de vehículos, cámaras, vínculos personales y pedidos de captura que finalmente tuvo un verdadero final de película.