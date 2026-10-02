Durante la tarde del miércoles, aproximadamente a las 15 horas, el cuerpo bomberil de Villa María fue convocado por un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 158, en cercanías de Granja el Edén, la cual se encuentra a pocos kilómetros del aeropuerto y de esa ciudad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una camioneta Volkswagen Saveiro, conducida por un hombre de 45 años, y acompañado por su pareja de la misma edad, sufrieron un despiste y terminaron chocando contra un árbol lindero al camino.

Al llegar los bomberos, se encontraron con la mujer damnificada fuera del automóvil, la cual tenía traumatismos de cráneo y otras heridas, pero no presentaba pérdida del conocimiento. Por otro lado, debido a la gravedad de las lesiones, el conductor se encontraba sin vida dentro del habitáculo.

La femenina fue trasladada al Hospital Pasteur de Villa María, donde quedó ingresada.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer que la víctima fatal sería Cristian Hugo Belén, de 45 años y oriundo de Las Varillas.