Durante la tarde del viernes, aproximadamente a las 19:30 horas, personal policial de Saira recibió la denuncia de un hombre por un robo ocurrido en la Escuela Rural Almirante Brown, la cual se encuentra entre esa localidad y Marcos Juárez.

En la mañana de ese día, según lo que testificó el damnificado, oriundo de Leones, fue a un remate que se estaba realizando en esa institución y dejó su camioneta estacionada frente al predio por un tiempo.

Al momento de querer volverse para su vivienda se dio cuenta que, sin necesidad de forzar la puerta, le robaron un maletín que estaba dentro del rodado, y en el que contenía 2 millones y medio de pesos.

Aún no hay detenidos.