En diálogo con el equipo de Red Panorama, Rubén Di Genno, de la empresa El Hormigón, se refirió a la obra de gas que se encuentra en plena ejecución en barrio Villa Argentina y explicó las condiciones para que los vecinos puedan conectarse. En ese marco, señaló que la empresa retomará la realización de redes de gas en la ciudad mediante acuerdos con los frentistas.

Rubén recordó que años atrás quienes se conectaban a la red contaban con un beneficio otorgado por ECOGAS, que consistía en el reconocimiento de mil metros cúbicos de gas. Según explicó, esta modalidad continuaría vigente, aunque aclaró que actualmente existe un plazo determinado para acceder al beneficio.

“Tenés tiempo para conectarte en el transcurso de un año de que pasó la red por frente de tu casa”, indicó el empresario. Una vez transcurrido ese período, según detalló, se perdería el derecho a los mil metros cúbicos, por lo que resulta importante completar la instalación dentro del plazo previsto.

El referente de El Hormigón explicó además que no alcanza solamente con contar con la red frente al domicilio. Los vecinos que todavía no tengan realizada la instalación interna deberán completar los trabajos, habilitarlos y colocar al menos dos artefactos de gas para poder concretar la conexión.

En relación con los costos, Di Genno señaló que actualmente una vivienda puede afrontar facturas de gas de alrededor de 200 mil pesos mensuales, aunque también se han registrado montos superiores. Por eso, consideró que el beneficio de los mil metros cúbicos puede representar un ahorro importante para las familias que logren acceder a él.

El empresario estimó que, dependiendo del consumo, una vivienda de aproximadamente 80 metros cuadrados podría utilizar entre 200 y 300 metros cúbicos mensuales durante el invierno. De esta manera, los mil metros cúbicos representarían varios meses de consumo, especialmente teniendo en cuenta que los nuevos calefactores y termotanques tienen un consumo menor.

Di Genno también remarcó que realizar actualmente una instalación interna implica mayores costos y exigencias que años atrás. Las normativas fueron modificándose y las condiciones para habilitar las conexiones son más estrictas, lo que incrementó el valor de la mano de obra y de los materiales necesarios.

Desde El Hormigón indicaron que volverán a realizar redes de gas y que los vecinos interesados podrán solicitar la obra para llegar al próximo invierno con el servicio instalado. De todos modos, Di Genno aclaró que resta confirmar formalmente la vigencia del beneficio de los mil metros cúbicos.