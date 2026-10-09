General Roca celebra sus 156 Años.

Hay fechas que no son solamente una celebración son una oportunidad para encontrarnos, mirar todo lo que construimos juntos y sentirnos orgullosos del lugar que elegimos para vivir.

Este sábado 24 de Octubre, desde las 21:00 horas, General Roca se viste de fiesta para celebrar sus 156 años de Historia, con una gran noche frente al Galpón Multiespacio sobre Boulevard 25 de Mayo.

VALENTINA MÁRQUEZ llega con todo el cuarteto para el Show Principal, junto a Ale Bernabei y una batalla de Djs con Santi Kocher y Luca Menaldo.

Además, vamos a compartir una noche llena de propuestas que hablan de lo nuestro feria de artesanos y emprendedores locales y de la región 2 Bienal de Primavera, las tradicionales Farándulas y Desfile de Carrozas distinción a Ciudadanos y Servicio de buffet a cargo de la Promo 2026.

Porque un pueblo se construye todos los días con quienes, enseñan, crean, participan y hacen de General Roca su lugar en el mundo.

156 Años nos encuentran celebrando nuestra Historia, pero también mirando hacia adelante. Con desafíos, con proyectos y, sobre todo, con una comunidad que sigue creciendo cuando trabaja unida.

Este 24 de Octubre, la Fiesta es de todos nos encontramos para celebrar a General Roca.

Entrada Libre y Gratuita.