General Viamonte(Dpto Uniòn): Un detenido por realizar delivery de cocaìna y marihuana.

Tras una investigaciòn iniciada de oficio y desarrollada durante varios meses, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotràfico realizaron un allanamiento y detuvieron a un Hombre Mayor de edad en la localidad de General Viamonte(Departamento Uniòn).

El procedimiento se llevò a cabo sobre calle Intendente Amorìn al 100, donde se secuestraron 213 dosis de cocaìna y cinco de marihuana, dos motocicletas, un automòvil y diversos elementos de interès para la causa investigada.

Cabe destacar que, segùn las tareas investigativas, el detenido comercializaba las sustancias desde su domicilio y mediante la modalidad de delivery.

Ademàs, utilizaba los vehìculos secuestrados para realizar entregas en la localidad vecina de Pueblo Italiano.

Intervino la Fiscalìa de Lucha contra el Narcotràfico de Bell Ville y dispuso el traslado del aprehendido y la remisiòn de todo lo secuestrado por infracciòn a la Ley Nacional de Estupefacientes Nª 23.737.

Fuente: FPA.