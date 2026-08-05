Gerardo Pasquali, candidato a intendente por Marcos Juárez Despierta, sostuvo que llega a la recta final de la campaña con la tranquilidad de haber cumplido su compromiso de competir por la intendencia. «Me comprometí públicamente a ser candidato intendente y cumplí con mi palabra», afirmó, al tiempo que aseguró que su espacio nació para sostener «convicciones y principios éticos y morales» con independencia política.

Durante la entrevista con Red Panorama, Pasquali negó que su salida de otros espacios haya sido una decisión ajena y explicó que fue él quien rechazó determinadas condiciones. «Es mentira que La Libertad Avanza me bajó. Yo no acepté las condiciones que me querían imponer», expresó, y agregó que Marcos Juárez Despierta busca ofrecer una alternativa independiente del oficialismo provincial.

En materia de gestión, el candidato aseguró que su prioridad será ordenar las cuentas municipales antes de impulsar nuevas políticas. Según explicó, la experiencia de más de cuatro décadas en la actividad privada le permitió desarrollar un modelo basado en la eficiencia y la transparencia. «Sin el orden en los recursos no tenemos futuro posible», remarcó, al tiempo que prometió reducir un 30% del gasto operativo para destinar esos fondos a la obra pública.

Pasquali sostuvo que el municipio debe convertirse en un motor de la reactivación económica frente al contexto de crisis que atraviesa la ciudad. En ese sentido, mencionó la situación de trabajadores de Metalfor y el crecimiento de la demanda en los merenderos. «La gente no puede esperar, tenemos que generar trabajo y contención social», afirmó, al considerar que la asistencia social y la generación de empleo deben avanzar de manera simultánea.

Entre sus principales propuestas, planteó modernizar el sistema de recolección de residuos mediante estudios de optimización, renovación del equipamiento y reorganización de los servicios municipales. Aclaró que esos cambios no implicarán despidos. «No voy a dejar a nadie sin trabajo», aseguró, y explicó que el personal será reubicado en proyectos vinculados con la obra pública.

El candidato también propuso modificar el sistema de poda urbana mediante la capacitación y matriculación de trabajadores particulares, de manera que el municipio deje de asumir esa tarea directamente. A su entender, la medida permitiría reducir costos, generar empleo y brindar un mejor servicio. «Tenemos que usar el sentido común», resumió al explicar esa iniciativa.

Otro de los anuncios estuvo relacionado con el cobro de las luminarias instaladas durante la actual gestión. Pasquali consideró que el compromiso original era financiar la inversión con el ahorro energético y afirmó que, si resulta electo, no exigirá el pago de las cuotas pendientes. Además, sostuvo que buscará un mecanismo de compensación para quienes ya abonaron el importe, porque «no podemos partir de un principio de inequidad».

Respecto de los servicios públicos, adelantó que mantendrá reuniones con las autoridades de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos antes de formular propuestas definitivas. Explicó que pretende interiorizarse sobre la distribución de agua, el fondo de amortización, la reparación de cañerías, la planta elevadora y la infraestructura de cloacas y gas. «Vamos a hacer las cosas con responsabilidad», concluyó.

De cara a las elecciones municipales, Pasquali insistió en que su principal objetivo será administrar con eficiencia los recursos locales para impulsar obras, empleo y una gestión que, según afirmó, actúe con autonomía y transparencia.