La situación generada por el cierre del Sanatorio Sudeste y el impacto sobre la atención de los afiliados de PAMI fue uno de los principales temas abordados por el candidato de Generación MJ, Germán Font, y el director del Hospital Abel Ayerza, Agustín Sicardi.

En una entrevista con Red Panorama, ambos analizaron las consecuencias que tuvo la medida sobre el sistema sanitario local y las dificultades que atraviesan los jubilados y sus familias.

Sicardi explicó que el Hospital Abel Ayerza comenzó a prepararse antes del cierre, cuando ya existían rumores sobre la interrupción de las prestaciones. “Sabíamos que una vez cerrado el Sudeste la situación iba a recaer sobre el hospital porque es natural”, señaló. En ese contexto, se amplió la sala general de internación, se reforzó la red de oxígeno y el shock room, y también se realizaron inversiones en terapia intensiva y unidades intermedias.

Una vez concretado el cierre, el hospital absorbió una parte importante de la demanda. Sicardi detalló que actualmente la institución trabaja con una ocupación de entre el 80% y el 90% en internación clínica, médica, quirúrgica y terapia, con una capacidad prácticamente completa. “Por suerte, nunca tuvimos que derivar por no tener posibilidad de dar una prestación”, remarcó, al tiempo que destacó el esfuerzo realizado por el personal para sostener el incremento de consultas y reforzar la guardia.

El principal cuestionamiento de Font estuvo relacionado con la decisión de derivar determinadas prestaciones hacia Villa María, a unos 120 kilómetros de Marcos Juárez. El candidato consideró que el problema no debe analizarse únicamente desde lo sanitario, sino también desde su impacto social y económico. “Probablemente alguien no sepa todo eso, entonces hay que gestionar, tocar las puertas y resolver el problema”, sostuvo.

En ese sentido, Font aseguró que, si resulta electo intendente, una de sus primeras acciones será viajar a Buenos Aires para plantear la situación ante las autoridades correspondientes. “Si soy electo, una de las primeras cosas que voy a hacer es subirme al auto, viajar a Buenos Aires, tocar las puertas del PAMI que hagan falta y después las puertas del Gobierno nacional”, afirmó. Su objetivo, explicó, será buscar una alternativa para que las prestaciones y los recursos vinculados a los afiliados puedan volver a resolverse en Marcos Juárez.

Sicardi remarcó que desde el hospital se intenta resolver localmente la mayor cantidad posible de situaciones, principalmente por las dificultades que genera trasladar a personas mayores y a sus familias. “Cuando hay un problema en la familia, más a una edad avanzada, realmente genera mucha angustia”, explicó. En esa línea, señaló que una internación puede extenderse entre siete y diez días, lo que convierte los viajes diarios a otra ciudad en una carga difícil de sostener.

Durante la entrevista también se puso el foco en el aspecto económico del esquema de PAMI. Font cuestionó que gran parte de la atención termine siendo brindada por trabajadores e instituciones de Marcos Juárez mientras los recursos correspondientes a las cápitas se administran fuera de la ciudad. “El 70 lo hacen ustedes y lo cobran los otros”, sintetizó, al plantear la necesidad de recuperar esos recursos y fortalecer la atención sanitaria local.

Más allá de la cuestión sanitaria, Font repasó otras propuestas de Generación MJ vinculadas con la planificación de la ciudad. En vivienda, planteó avanzar hacia barrios con terreno y casa incluida, además de financiamiento de materiales por etapas; mientras que en infraestructura propuso utilizar la contribución por mejoras para avanzar con el pavimento. “La cuestión es hacer la obra porque si no, seguimos diciendo: es muy caro, no se puede, y seguimos con el 70% de calles de ripio”, sostuvo.

La entrevista dejó como eje común la necesidad de encontrar respuestas concretas para los vecinos, tanto desde la gestión política como desde el sistema sanitario. Mientras Sicardi defendió el trabajo realizado por el Hospital Abel Ayerza para absorber la demanda, Font insistió en que el próximo paso debe ser gestionar una solución definitiva para las prestaciones de PAMI en Marcos Juárez.