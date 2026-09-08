En diálogo con el equipo de Red Panorama, el ahora intendente electo de Marcos Juárez, Germán Font, analizó el resultado electoral y los desafíos que tendrá al frente del municipio.

Tras imponerse en los comicios con el 46%, aseguró que buscará sostener el compromiso asumido durante la campaña y remarcó: “Vamos a gobernar para todos”. En ese sentido, planteó que la gestión deberá estar enfocada en las necesidades de toda la comunidad.

Font destacó el comienzo de una transición ordenada con la actual intendenta, Sara Majorel, con quien prevé reunirse durante esta semana para avanzar en el traspaso. Según explicó, Majorel se puso “a total disposición” para facilitar el proceso y expresó su expectativa de que sea “lo más ordenada y prolija” posible. También valoró que otros candidatos se acercaran a saludarlo luego de la elección.

Respecto del resultado, el dirigente sostuvo que el triunfo tuvo un fuerte componente local y cuestionó las interpretaciones que intentaron trasladarlo al escenario provincial o nacional. “Fue una elección local”, afirmó Font, quien explicó que el peronismo fue la base de una construcción más amplia que sumó a vecinos de los barrios, referentes de instituciones y personas de distintos sectores.

En esa línea, Germán consideró que esas interpretaciones responden a la necesidad de instalar determinados títulos, pero aseguró que no cambiarán el rumbo de su espacio: “No van a modificar la gestión y el interés y el compromiso que nosotros tenemos para la localidad de Marcos Juárez”.

Uno de los principales ejes que planteó para su futura administración será la cercanía con los vecinos. Durante la campaña, explicó, una de las demandas que más escucharon fue la necesidad de “que nos escuchen”. Por eso, sostuvo que esto será “fundamental” para conocer las prioridades de cada sector y responder a los problemas cotidianos de la ciudad.

El futuro intendente también anticipó que buscará avanzar con obras de calles, gas y viviendas, proyectos que ya comenzó a trabajar junto al Gobierno de Córdoba. A su vez, afirmó que pretende articular con Nación, el sector privado, las cooperativas y los propios vecinos. “No nos achicamos”, aseguró Font, aunque advirtió que cada iniciativa tendrá sus propios tiempos de ejecución.

La propuesta de Font, según explicó, comenzó a construirse con el peronismo como base, pero rápidamente incorporó a personas que no necesariamente tenían una identificación partidaria. Recordó que la primera reunión de equipos técnicos reunió a más de 150 personas y destacó que el objetivo será conformar “un gran equipo” para afrontar las distintas necesidades de Marcos Juárez.

Su premisa, aseguró, seguirá siendo “la misma que durante la campaña”, que se trata de “escuchar, trabajar y resolver los problemas de los vecinos”.