Golf de San Martín:

2 da Fecha del Ranking Regional Zona Este F. G. P. C.

Este sábado se llevó a cabo en nuestra cancha del Solar Golf, la 1 ra Fecha del Ranking Regional Zona Este de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba.

Categoría 1 0 a 16:

JOSÉ VALENTÍN VIJANDE Neto 67 Gross 80.

TOMÁS BAIGORRIA Neto 74 Gross 89.

Categoría 2 17 a Máximo

ROGER GERARDO TISSERA Neto 69 Gross 95.

CARLOS NORBERTO FONSECA Neto 71 Gross 96.

Resultados Scratch:

JUAN PABLO CAVAGLIA Gross 78.

GUSTAVO ADRIÁN HORACIO MARZOLA Gross 90.

¡ Felicitaciones a todos los jugadores por sus excelentes actuaciones y por representar al Club San Martín !.