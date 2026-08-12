Durante la mañana del lunes, aproximadamente a las 9:30 horas, el cuerpo bomberil de Guatimozín fue convocado por un accidente laboral ocurrido en una empresa de esa localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un empleado rural estaba trabajando en un techo del lugar cuando cayó dentro de una celda de almacenamiento de cereales que se encontraba vacía en ese momento.

Al llegar los bomberos, el damnificado, un hombre mayor de edad, estaba tendido sobre el suelo pero consciente. Realizaron las asistencias primarias sobre el damnificado y lo inmovilizaron para sacarlo del lugar.

Luego fue trasladado al Centro de Salud de Guatimozín, donde ingresó con traumatismos en su brazo izquierdo. Quedó bajo observación en el nosocomio.

Aún se desconocen las causas del hecho.