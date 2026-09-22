Durante la madrugada del sábado, personal policial de Inriville recibió un llamado al 101 por un robo que habría ocurrido en la estación de servicios YPF Echaniz, la cual está ubicada entre la Ruta Provincial 6 y calle Corrientes. Esto ocurrió a las 6:20 horas.

Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con el damnificado, un hombre de 23 años, quien testificó que horas antes había dejado estacionada su motocicleta en el lugar, una Guerrero DL de color azul y negro, para ir a un local bailable cercano al lugar.

Cuando volvió, entre las 5:30 y las 6, notó que su motocicleta era la única que faltaba en el estacionamiento.

Una vez tomada la denuncia, la policía comenzó con la investigación para dar con el vehículo, y pudieron encontrar la información de que la moto no estaba inscripta en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, ni tampoco contaba con chapa patente ya que nunca se había hecho la transferencia.

Además de eso, notaron que el titular original del rodado había fallecido hace casi 2 años.

Actualmente continúan buscándola junto con los ladrones.