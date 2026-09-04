Durante las últimas horas, un nuevo capítulo se sumó a la polémica en la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville, al conocerse que se designó a una nueva autoridad para que dirija la entidad.

La información llegó semanas después de que se conociera la noticia sobre hechos delictivos y malversación de fondos que se estaban dando dentro de la institución, aparentemente adulterando los montos de pago en las facturas para desviar esa diferencia monetaria hacia las cuentas de quien era su gerente en ese momento, Horacio Giacone.

La denuncia había sido formulada por la intendente de la localidad, Julieta Aquino, al notar que el salario mensual de Giacone superaba los 30 millones de pesos.

Ahora se conoció la novedad de que se realizará una intervención dentro de la Cooperativa por 90 días, con la posibilidad de prorrogarse por otro mes y medio más si fuera necesario. Además se ordenó el desplazamiento temporal del Consejo de Administración y de la Sindicatura.

Por otro lado, quedó nombrada Yamila Bortot como interventora judicial, quedando a cargo de la entidad de manera provisoria. Para tranquilidad de los vecinos, desde la institución recordaron que los servicios seguirán funcionando con normalidad.

Finalmente, en la resolución consideraron un próximo proceso electoral en la Cooperativa luego de que finalice la intervención.