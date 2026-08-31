En diálogo con el equipo de Red Panorama, Federico Aragón, quien es el vecino damnificado, brindó mayor información sobre lo ocurrido.

Durante la madrugada del miércoles, aproximadamente a las 2:30 horas, el depósito de Aragón Matafuegos, el cual está ubicado en calle Jujuy al 200, sufrió un robo, en una ola de hechos delictivos que está sufriendo la ciudad.

Según lo comentado por Federico, creerían que subieron al techo por una vivienda lindera al local, la cual tiene una estructura que permite saltar con facilidad. Luego de eso se metieron al patio y violentaron la puerta trasera.

Una vez dentro, los malhechores se llevaron varias unidades de unas reposeras que se trasladan en cajas, como también ropa que usan en el local para realizar indumentaria de trabajo por encargue. Luego de eso huyeron.

El damnificado detalló que están al pendiente de que los delincuentes pongan a la venta lo robado, ya que los modelos de reposera que sustrajeron no los venden en otro lugar de la ciudad.

Aún no hay detenidos por el hecho, pero si están llevando a cabo una investigación como también el análisis de las cámaras de seguridad que hay por la zona.