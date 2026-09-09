Durante las últimas horas, un vídeo viralizado en las redes sociales trajo la polémica sobre la conducción de ciertos transportes en la Ruta 9.

Según lo que se pudo ver en las imágenes, las cuales fueron tomadas cerca de Ballesteros, un camión con acoplado realizó una maniobra de sobrepaso a otro rodado de igual porte en un sector que está señalizado con doble línea amarilla.

De acuerdo a las normativas de seguridad vial nacional, en estos tramos está netamente prohibido hacer maniobras de adelantamiento.

Además, no sólo lo que generó indignación en los usuarios fue esta situación, sino que, al final del vídeo se puede ver como una camioneta venía en sentido contrario, la cual tuvo que hacerse a un lado de la carpeta asfáltica para evitar que se produjera un accidente, el cual podría haber sido de consecuencias muy graves.

Aún no se sabe si han podido dar con el chofer, ya que en el contenido multimedia se puede observar la patente identificatoria. Este tipo de situaciones vuelve a exponer los riesgos e imprudencias de los conductores.