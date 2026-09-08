Durante las últimas horas, un grave siniestro vial conmocionó a los vecinos de Isla Verde, tras conocerse el fallecimiento de una mujer de esa localidad. El hecho ocurrió el lunes por la mañana, aproximadamente a las 9 horas, en la intersección de Cortada La Rioja y calle 9 de Julio.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta Guerrero Trip, conducida por una mujer de 65 años, colisionó con una Toyota Hilux, que era manejada por un hombre de 35.

Como consecuencia del impacto, al llegar los servicios de emergencias asistieron a la damnificada del rodado menor, la cual tenía politraumatismos y heridas de gravedad. Fue trasladada de inmediato al nosocomio local, donde comenzaron con la asistencia requerida, luego la derivaron al Hospital Regional Pedro Vella de Corral de Bustos.

Lamentablemente, debido a las lesiones, momentos después las autoridades confirmaron el fallecimiento de la mujer.

Aún se desconocen las causas del hecho. Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que la víctima fatal sería Marta Virginia Guerrero, oriunda de Isla Verde, de 65 años.