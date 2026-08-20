Durante los últimos días, los vecinos de Marcos Juárez pudieron conocer la información difundida de que la Escuela Normal Superior Gral. Manuel Belgrano realizará un debate con todos los candidatos, de cara a las elecciones que se realizarán el próximo 6 de septiembre.

La actividad se llevará a cabo hoy jueves, desde las 20 horas, en el salón de usos múltiples de la institución. Por ello, las autoridades de la Manuel Belgrano confirmaron que los temarios y las preguntas fueron armados por los consejos estudiantiles, tanto de ese colegio, como también de las otros niveles secundarios de la ciudad.

La entrada es libre y gratuita. Además estará funcionando el buffet de la cantina para aquellos que quieran consumir alguna comida y/o bebida en el lugar, el cual estará a cargo de la escuela.