En diálogo con el equipo de Red Panorama, el Detective Juan Chiaramoni, Jefe de División Investigativa de la FPA, brindó detalles sobre el operativo que la fuerza llevó adelante durante la mañana de este jueves en distintos puntos de Marcos Juárez. En total, se realizaron cuatro allanamientos, uno de ellos en la intersección de Venezuela y Mendoza.

Los procedimientos comenzaron alrededor de las 5 de la madrugada y fueron desplegados en domicilios ubicados sobre Pasaje 24 de Septiembre al 900, Pasaje Martín Fierro al 1800, en Barrio Sabatini; y también en Zeballos al 300, además del mencionado punto de Venezuela y Mendoza.

Al momento de la entrevista, dos de los allanamientos ya habían finalizado, mientras que los restantes continuaban en desarrollo. Chiaramoni explicó que los procedimientos fueron el resultado de aproximadamente tres meses de investigación vinculada al narcomenudeo en la ciudad.

Entre los elementos secuestrados, el jefe de la División Investigativa confirmó la presencia de sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo y elementos relacionados con el fraccionamiento y comercialización de las sustancias, como balanzas digitales.

Respecto de las personas involucradas, Chiaramoni señaló que habría detenidos, aunque aclaró que la cantidad sería determinada por la Fiscalía interviniente una vez finalizados los procedimientos y realizadas las consultas correspondientes.

La investigación se encuentra bajo intervención de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez. Desde la FPA destacaron que este tipo de operativos forman parte del trabajo sostenido contra el narcomenudeo y remarcaron la importancia de la participación ciudadana mediante denuncias sobre posibles puntos de venta.