Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer los resultados de su programa de formación en oficios, que permitió que 750 vecinos obtuvieran certificaciones en distintas especialidades. La iniciativa buscó brindar herramientas para facilitar la inserción laboral y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

La intendenta Sara Majorel destacó los resultados alcanzados y el compromiso de quienes participaron de las instancias formativas. En ese sentido, remarcó la importancia de invertir en educación y capacitación para que los habitantes puedan adquirir conocimientos y desarrollar proyectos propios.

De acuerdo con el comunicado oficial, el programa contempló un total de 42 cursos vinculados con actividades de diferentes sectores. Entre las especialidades mencionadas se encuentran electricidad, soldadura, jardinería, servicio de mozos y operación de maquinaria agrícola.

La oferta también incluyó formación en diseño por computadora, programación y asistencia gerontológica, entre otras áreas. De esta manera, las propuestas abarcaron tanto oficios tradicionales como conocimientos técnicos y especialidades orientadas a distintas demandas laborales.

“Creemos firmemente en la educación como una herramienta esencial para el desarrollo personal y el crecimiento de nuestra comunidad. Estamos acompañando proyectos de vida y construyendo una ciudad con futuro”, expresó Majorel al referirse a los objetivos de la iniciativa.

Por último, desde el municipio señalaron que el denominado Modelo Marcos Juárez busca fortalecer la formación y el espíritu emprendedor, especialmente entre los jóvenes, para generar oportunidades de desarrollo personal y laboral dentro de la propia comunidad.