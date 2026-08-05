Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez, en conjunto con la Oficina de Empleo, dieron a conocer la información de que se estará realizando una nueva capacitación para emprendedores de la ciudad.

El Curso de Gestión Empresarial se realizará desde el 3 de septiembre, y contará con 6 encuentros donde se aprenderán conocimientos de herramientas para fortalecer el perfil emprendedor, potenciar las estrategias de comercialización, comprender los aspectos financieros e incorporar aspectos de seguridad e higiene.

Las clases serán de 13 a 15 horas de manera gratuita, con cupos limitados. Las inscripciones se realizan desde hoy hasta el próximo 21 de agosto.

Para los interesados, es necesario dirigirse a la Oficina de Empleo, en España 101, de lunes a viernes y de 8 a 14 horas. Es primordial llevar el DNI en mano para el trámite.