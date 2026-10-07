La preocupación de vecinos surgió a partir de la circulación de supuestos folletos que serían entregados casa por casa y que podrían estar vinculados a intentos de acceder a teléfonos mediante WhatsApp.

Por ello, consultado por el equipo de Red Panorama sobre la situación, el comisario Luciano Vélez aclaró que hasta el momento no existen denuncias relacionadas con estos hechos.

Vélez señaló que muchas veces las personas que sufren algún tipo de delito no se acercan a la comisaría para realizar la correspondiente denuncia. En ese sentido, remarcó que, aunque no haya casos formalmente denunciados sobre estos folletos, es importante que los vecinos comuniquen “cualquier situación que les resulte sospechosa”.

El comisario también advirtió sobre las distintas modalidades de estafas virtuales que se registran actualmente, en las que los delincuentes buscan obtener información personal mediante enlaces, redes sociales o códigos QR. Con esos datos pueden intentar acceder a cuentas, solicitar créditos o realizar transferencias sin autorización de las víctimas.

Ante este tipo de situaciones, Vélez recomendó desconfiar de promociones, premios o beneficios que lleguen a través de canales no oficiales. Explicó que, si una persona recibe una propuesta de este tipo, debe verificarla por las vías oficiales de la empresa involucrada y evitar ingresar a enlaces o brindar información personal.

Respecto de quienes recorren los barrios realizando encuestas, entregando material o desarrollando alguna actividad casa por casa, el comisario recomendó comunicarse al 101 si su presencia genera dudas. Explicó que el personal policial puede identificar a estas personas y verificar si efectivamente representan a una empresa o institución.

Finalmente, Vélez destacó que la colaboración de los vecinos resulta fundamental para la prevención. “Lo primero que se debe hacer es llamar a la autoridad policial”, sostuvo, y remarcó que estar atentos y comunicar rápidamente cualquier situación extraña permite actuar ante posibles delitos.