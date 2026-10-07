Las lluvias de las últimas horas volvieron a complicar el acceso al Club Argentino, particularmente en el sector ubicado detrás de la cancha de fútbol, sobre calle Hermanos Fernando.

Por ello, y en diálogo con el equipo de Red Panorama, Diego Heredia, integrante de la comisión, explicó que el ingreso destinado a los visitantes quedó completamente cubierto de agua y resulta imposible de transitar.

La situación se presenta en una jornada en la que el club tiene previsto disputar un partido frente a Matienzo por la Liga Bellvillense. Según señaló Heredia, durante las primeras horas de la mañana se acercaron al lugar para observar las condiciones y advirtieron que, ante el pronóstico de nuevas precipitaciones, el acceso podría continuar anegado.

“Es imposible que alguien visitante pueda entrar por ahí. La calle se une totalmente con agua”, manifestó Heredia, quien volvió a reclamar por la finalización de las obras de cordón cuneta y mejoramiento del sector.

El dirigente recordó que el club realizó una inversión de alrededor de 8 millones de pesos para ejecutar los trabajos que le habían sido solicitados. “Nosotros cumplimos lo que nos dijeron y ahora estamos esperando que la Municipalidad cumpla”, sostuvo, al remarcar que el lugar está destinado principalmente al ingreso de los equipos visitantes.

Heredia indicó que la obra había sido acordada con funcionarios municipales y que, según lo conversado, existía la posibilidad de avanzar con los trabajos durante octubre. “Los acuerdos se respetan”, expresó, y señaló que el objetivo es contar con un acceso adecuado para recibir a los equipos y al público que llega a Marcos Juárez.

Desde el club también plantearon la necesidad de resolver la situación antes de que finalice la actual gestión municipal. “Queremos atender a la gente que venga a Marcos Juárez de la mejor manera”, afirmó Heredia, quien consideró que el ingreso a la cancha debería encontrarse en condiciones, especialmente durante jornadas de lluvia.

Mientras tanto, las precipitaciones volvieron a dejar en evidencia las dificultades del sector y renovaron el reclamo del Club Argentino por la finalización de las obras pendientes.