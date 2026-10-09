Durante las últimas horas, una nueva polémica se desató en la localidad de Las Parejas por un accidente de tránsito que involucra a un automóvil.

El hecho ocurrió días atrás entre las calles 28 y Avenida 21 cuando una joven, que circulaba en sentido sur a norte sobre su monopatín eléctrico, fue embestida por un auto Volkswagen Gol Power.

Después del choque, el conductor del rodado mayor siguió con su trayecto y huyó. Por otro lado, la damnificada fue asistida por el servicio de emergencias y trasladada al hospital local donde quedó ingresada por diversas lesiones.

Luego, en la mañana del martes 6, la policía confirmó que, tras investigaciones y análisis de las cámaras de seguridad, pudieron dar con el sospechoso, que es un hombre de 36 años domiciliado en esa ciudad.

Según lo testificado por el conductor, escapó del lugar al entrar en un estado de shock debido a la conmoción del accidente. Luego se presentó junto a su vehículo en la comisaría para que el mismo sea secuestrado y se investigue para continuar con la causa.