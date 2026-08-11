Durante la tarde del lunes, aproximadamente a las 16:45 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un siniestro vial ocurrido entre las calles Garibaldi y Donato Garetto, en cercanías de la entrada de visitantes a la cancha del Club Sarmiento.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta, en la que transitaba un hombre mayor de edad, colisionó con un automóvil.

Como resultado del incidente, al llegar los bomberos al lugar el vehículo mayor no estaba en la escena, y el conductor del rodado menor manifestaba un fuerte dolor en un lado de sus tórax.

Fue asistido y trasladado al Hospital Municipal San Roque de esa ciudad, donde quedó bajo observación.

Aún se desconocen las causas del hecho.