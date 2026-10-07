Durante la mañana de hoy, aproximadamente a las 8:20 horas, mientras se desarrollaba un temporal de precipitaciones en la región, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Almirante Brown y San José.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una mujer mayor de edad que se trasladaba en su motocicleta, perdió el control de la misma y cayó sobre el asfalto.

Al llegar los bomberos, la mujer se encontraba en el lugar con diversas heridas, por lo que fue asistida y trasladada al Hospital Municipal San Roque de esa localidad, donde ingresó con politraumatismos en su cuerpo y, mayormente, en uno de sus hombros.

Se desconoce el estado de salud actual de la damnificada.