Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de que el fin de semana se realizará un evento especial para celebrar el Día del Niño en la ciudad.

Las actividades serán libre y gratuita, con eventos para todo el público, como la clásica Feria de Emprendedores, y también juegos para los más chicos.

Durante el domingo habrá kermés, 20 inflables y actividades de piso para los más pequeños, mientras que el lunes, durante el feriado nacional, además de todo eso, llega el show de Topa para que disfrute toda la familia.

El evento se realizará en el Predio del Ferrocarril, de 14 a 18:30 horas en ambos días.